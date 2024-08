A Procissão Kids percorreu ruas de Guapimirim em devoção à Nossa Senhora da Ajuda, padroeira do município - Foto: Paróquia NS Ajuda Guapimirim - Redes Sociais

A Procissão Kids percorreu ruas de Guapimirim em devoção à Nossa Senhora da Ajuda, padroeira do municípioFoto: Paróquia NS Ajuda Guapimirim - Redes Sociais

Publicado 16/08/2024 15:49

Guapimirim – O feriado municipal de Nossa Senhora da Ajuda, padroeira de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi celebrado com procissões e missas nas ruas do município. As comemorações, ocorridas nessa quinta-feira (15), foram promovidas pela Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, localizada no Centro.

Foram realizadas três procissões: às 6h, a Procissão com o Santíssimo Sacramento, no Centro; às 11h30, a Procissão Kids, com foco nas crianças, na Praça Niterói; e às 18h30, a Procissão Paroquial, com ponto de concentração na Praça da Emancipação. De lá, os fiéis seguiram até a Praça Paulo Terra, a alguns quarteirões no Centro.

Houve missa às 15h30 dedicada aos idosos e, às 19h30, a Santa Missa Solene, conforme a programação divulgada pela igreja nas redes sociais.

Além disso, os festejos de Nossa Senhora da Ajuda contaram com a realização de batizados durante a manhã dessa quinta-feira (15).

As comemorações em homenagem à santa católica estão acontecendo desde o início de agosto. O bispo Dom Joel Portella Amado, da Diocese de Petrópolis, marcou presença em uma das missas celebrada pelo padre Leonardo Santos. As paróquias guapimirienses são subordinadas à instituição sediada na Região Serrana.