A 1ª edição da cavalgada feminina aconteceu em 2023 e contou com a participação da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha - Foto: Divulgação

A 1ª edição da cavalgada feminina aconteceu em 2023 e contou com a participação da prefeita de Guapimirim, Marina RochaFoto: Divulgação

Publicado 10/08/2024 17:30

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a 2ª edição da cavalgada feminina no próximo dia 18 de agosto. O ponto de concentração será num local conhecido como antigo Posto do Nelson, em Parada Modelo, a partir das 7h, com saída às 11h, com destino ao Rancho Empório, próximo à praça do bairro Cotia. A atividade é exclusiva para as mulheres e ocorre em celebração ao Agosto Lilás, campanha de conscientização de enfrentamento à violência contra a mulher que acontece anualmente no mês de agosto.

O evento está sendo organizado pelo Rancho Empório e conta com o apoio da Prefeitura de Guapimirim. A entrada é gratuita. Haverá um trio elétrico puxando a cavalgada e animando as amazonas.

Haverá shows com Romulo Loves, Monica Carvalho, Aninha Rodrigues e DJ Martins. E também terá premiação para a maior comitiva organizada.

Homens poderão acompanhar o evento e se divertir, mas não poderão cavalgar junto com elas.

As cavalgadas já se tornaram uma tradição em Guapimirim e tem por intuito incentivar o turismo rural, segundo os organizadores.