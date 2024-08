Da esquerda para a direita: Marina Rocha, Júlio Rocha, Maurílio Schiavo e Sergio Garrido formalizam aliança política para as eleições municipais em Teresópolis - Foto: Divulgação

Publicado 07/08/2024 19:42

Guapimirim – A campanha do deputado estadual Júlio Rocha (Agir-RJ) para prefeito em Teresópolis, na Região Serrana, tem reviravolta política. Ele passa a ter como pré-candidato a vice-prefeito o médico Maurílio Schiavo (PRD-RJ). O parlamentar é irmão de Marina Rocha (Agir-RJ), do município vizinho de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Júlio Rocha (Agir-RJ) faria uma campanha eleitoral puro-sangue, mas sua articulação mexeu no tabuleiro político de Teresópolis e poderá mudar a distribuição de votos.

Até poucos dias atrás, Maurílio Schiavo era pré-candidato a prefeito de Teresópolis e teria como aliado o então pré-candidato a vice-prefeito pastor Sergio Garrido (MDB-RJ).

As convenções partidárias que determinaram as candidaturas aconteceram na última segunda-feira (5), último dia de prazo para a realização de convenções para as eleições municipais 2024.

Com essas recentes mudanças, a coligação terá o Agir – antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC) –, Partido Renovação Democrática (PRD) e o Movimento Democrático Brasileiro (PRD).

Com essa reviravolta política, em vez de 20 pré-candidatos a vereadores somente pelo Agir, a chapa terá mais de 60.