Câmera de monitoramento registra o momento em que um caminhão de farinha tombou e pegou fogo durante uma curva na serra de GuapimirimFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2024 14:28

Guapimirim – Um acidente com um caminhão de farinha, no início da madrugada desta quarta-feira (7), interditou a BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), na altura do KM 101, mais precisamente na serra de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Após tombar, o veículo pegou fogo.

Por conta disso, o trânsito está funcionando no sistema pare x siga. O motorista do caminhão foi socorrido pela concessionária que administra a via e levado para uma unidade de saúde em Teresópolis, na Região Serrana. Ele inalou fumaça e sofreu escoriações.

Vale destacar que nos KM 12 , KM 98 e KM 104, o tráfego na referida rodovia é no sistema pare x siga devido a obras na pista, segundo a EcoRioMinas em suas redes sociais.