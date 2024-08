Imagem ilustrativa de café produzida por inteligência artificial - Foto: Freepik - Uso gratuito

Guapimirim – Consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil precisam ficar atentos: o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) reprovou 16 marcas de café após análise laboratorial detectar matérias estranhas e impurezas ou elementos estranhos acima do limite permitido na Portaria nº 570/2022. Os produtos foram considerados impróprios para consumo, por colocar em risco a saúde pública e/ou por possíveis sinais de adulteração, fraude ou falsificação. Portanto, devem ser recolhidos. O comunicado foi divulgado nessa sexta-feira (2).

Veja as marcas:

* Café Oba Oba Sorriso: Lote 046 – Estado de origem: Mato Grosso – Possui registro.

* Café Exemplar: Lote 04ABR24 – Estado de origem: São Paulo – Possui registro.

* Café Matão: FAB 10/02/2024 – Estado de origem: São Paulo – Não possui registro.

* Café Belo: Lote não informado – Estado de origem: Bahia – Não possui registro.

* Café Moreno: Lote não informado – Estado de origem: Bahia – Não possui registro.

* Café Pureza: Lote não informado – Estado de origem: Bahia – Não possui registro.

* Café Terra da Saudade: Lote 547 – Estado de origem: São Paulo – Não possui registro.

* Café Góes Tradicional a Vácuo: Lote 26 – Estado de Origem: São Paulo – Não possui registro.

* Café Serra do Brasil: Lote 0056 – Estado de origem: Goiás – Não possui registro.

* Café Cambeense: Lote 04122023 – Estado de origem: Paraná – Possui registro.

* Café Dourados: Lote 16 – Estado de origem: Mato Grosso do Sul – Possui registro.

* Café do Norte: Lotes 10 e 12 – Estado de origem: Amazonas – Possui registro.

* Café Salute: Lote 25 – Estado de origem: Minas Gerais – Possui registro.

* Café Ivaiporã: Lote não informado – Estado de origem: Paraná - Não possui registro.

* Café Terra da Gente: Lote 0252404 – Estado de origem: São Paulo – Possui registro.

* Café Dona Filinha: Lote 63 – Estado de origem: Goiás – Não possui registro.

Das 16 marcas mencionadas, nove não possuem registro perante o Mapa. Na marca Café do Norte, por exemplo, foi detectada a presença de elementos estranhos. Quanto às demais, presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

Os produtos analisados foram adquiridos em supermercados e distribuidoras ou na própria empresa, com exceção do Café Góes Tradicional a Vácuo, que foi coletado em licitação de órgão público paulista.

Vale destacar que, em junho deste ano, o Mapa já havia reprovado lotes de 19 marcas de café, entre elas Café do Norte, já mencionado nesta reportagem. As demais são: Café do Povo, Sultão, Aladdin, Mila, Quitada, Serrano, Lagobom, Paranaense, Sansão, Castro, Meu Café, Córrego do Ouro, Bule Nobre, Café de Minas, Ouro Minas, Aroma Premium, Casão e Made in Brazil.