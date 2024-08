No Festival de Inverno de Guapimirim tem apresentações teatrais, rodas de capoeira, shows e muito mais - Foto: Marcelo Oliveira - Imagem cedida ao DIA

No Festival de Inverno de Guapimirim tem apresentações teatrais, rodas de capoeira, shows e muito maisFoto: Marcelo Oliveira - Imagem cedida ao DIA

Publicado 03/08/2024 10:16

Guapimirim – A edição 2024 do Festival de Inverno de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, termina amanhã (4). Para este sábado (3), por exemplo, a grande atração será a cantora Mart’nália. Já no domingo (4), a banda Maneva. Ambas as apresentações estão previstas para ocorrer a partir das 22h na Praça Paulo Terra, no Centro.

O referido festival teve início no último dia 25 de julho. Desde então, já se apresentaram em Guapimirim Maria Gadú, Flávio Venturini , Alexandre Freire, entre outros artistas e grupos musicais de âmbitos nacional e regional.

Durante 11 dias , o público pôde assistir a peças teatrais, a filmes, a rodas de capoeira e a uma missa, ademais de participar de atividades recreativas para crianças, por exemplo.

Todas as atividades são gratuitas e estão sendo promovidas pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Veja a programação

* Dia 3/8 (sábado)

Local: Praça da Cotia - Cotia

13h às 18h – Feira de artesanato.

14h – Recreação infantil.

15h – Sarau.

16h – Show do Axé Odara.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

20h – Show do Trio Ecológico.

22h – Show com a cantora Mart’nália.

* Dia 4/8 (domingo)

Local: Feira do Produtor Rural - Parada Modelo

11h – Show de BRGVNG.

Local: Praça da Cotia - Cotia

11h às 18h – Feira de artesanato.

14h – Recreação infantil.

15h – Apresentação de variedades circenses.

16h – Apresentação da Orquestra Dedo de Deus.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

20h – Show de Yuri Sorokay.

22h – Show da banda Maneva.