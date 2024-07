Em 2023, aconteceu a 5ª edição do Festival de Inverno em Guapimirim - Foto: Secom PMG - Redes Sociais - Arquivo

Em 2023, aconteceu a 5ª edição do Festival de Inverno em GuapimirimFoto: Secom PMG - Redes Sociais - Arquivo

Publicado 15/07/2024 12:19

entre os próximos dias 25 de julho e 4 de agosto, em diferentes faixas horárias e localidades, conforme Guapimirim – A edição 2024 do Festival de Inverno de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá grandes atrações como Milton Nascimento, Maria Gandú, Mart’nália e o cantor gospel Anderson Freire. Os festejos ocorrerão, em diferentes faixas horárias e localidades, conforme antecipado pelo DIA.

“Em sua sexta edição, o evento homenageará o cantor, compositor e multi-instrumentista Milton Nascimento. Sua obra será celebrada por artistas de diferentes linguagens, levando os munícipes, visitantes e turistas e conhecerem um pouco da vida e obra desse grande representante da música popular brasileira”, contou a Prefeitura de Guapimirim.

O evento – promovido pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo – terá entrada gratuita e mais atividades, entre elas: rodas de capoeira, apresentações teatrais, recreação para a criançada, sarau e missa. Serão 11 dias de festividade e com espaço gastronômico e feira de artesanato.

Música Popular Brasileira (MPB), samba, reggae, música gospel etc. O Festival de Guapimirim contempla diversos gostos. Dá para todo mundo dançar, se divertir e louvar a Deus. Um dos convidados será o vigário da Diocese de Petrópolis, Monsenhor José Maria Pereira, unidade da qual as paróquias de Guapimirim estão vinculadas.

“Na programação, o espetáculo musical infantil ‘Bituca’ contará a história de nosso ícone da música para as crianças e, na Praça Paulo Terra, a cantora Maria Gadú fará sua reverência a obra deste grande cantor, intitulado pela eterna Elis Regina como ‘a voz de Deus’”, continuou a Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim.

‘Bituca’ conta a trajetória de Milton Nascimento, cantor que será homenageado em Guapimirim. O referido Festival de Inverno está em sua sexta edição e é uma boa oportunidade para apreciar a gastronomia, o artesanato local e para conhecer suas belezas naturais e seus pontos turísticos.

Veja a programação

Quaisquer alterações na programação serão de inteira responsabilidade dos organizadores. Algumas das atividades ainda não tiveram seus nomes definidos e/ou divulgados.

Para o show de Milton Nascimento e para os espetáculos musicais e teatrais no Centro Cultural e na arena multicultural do Bananal, haverá distribuição de ingressos no dia do evento, a partir das 9h. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos gratuitamente. Cada um destes locais respeitará o limite de lotação.

Para as demais atividades e shows em praças públicas, por exemplo, não há necessidade de obtenção de ingresso nem limite de capacidade.



* Dia 25/7 (quinta-feira)

Local: Casa de Viseu - Casa do Viseu

19h – Cerimônia de abertura.

19h30 – Música.

20h – Música.

Na ocasião, o cantor Milton Nascimento será homenageado.

* Dia 26/7 (sexta-feira)

Local: Praça da Vila Olímpia - Vila Olímpia

14h – Caravana multicultural: recreação infantil, roda de capoeira e teatro infantil.

* Dia 27/7 (sábado)

Local: Praça do Vale das Pedrinhas - Vale das Pedrinhas

14h – Caravana multicultural: recreação infantil, roda de capoeira e teatro infantil.

* Dia 28/7 (domingo)

Local: Feira do Produtor Rural - Parada Modelo

11h – Música na feira.

A Feira do Produtor Rural de Guapimirim fica próxima à estação de trem de Parada Modelo.

Local: Arena multicultural - Bananal

19h – Missa: com a presença de Monsenhor José Maria Pereira - Vigário da Diocese de Petrópolis.

21h - Show da banda gospel Anjos de Resgate

Essa arena cultural será montada no antigo campo da Worthington, na Estrada do Bananal nº 1.919, bairro Bananal. No local também funciona a sede da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

* Dia 29/7 (segunda-feira)

Local: Centro Cultural Municipal de Guapimirim - Centro

15h – Teatro infantil: classificação etária livre.

O Centro Cultural de Guapimirim fica na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro.

Local: Arena multicultural - Bananal

19h – Atividades diversas: Papo literário, Pocket Show e exibição do filme ‘Nada será como antes’.

* Dia 30/7 (terça-feira)

Local: Centro Cultural Municipal de Guapimirim - Centro

15h – Teatro infantil: classificação etária livre.

Local: Arena multicultural - Bananal

19h – Teatro: 1ª sessão.

21h – Teatro: 2ª sessão.

* Dia 31/7 (quarta-feira)

Local: Arena multicultural - Bananal

15h – Bituca - Milton Nascimento para crianças.

18h – Bituca - Milton Nascimento para crianças.

O musical tem classificação etária livre.

Local: Centro Cultural Municipal de Guapimirim - Centro

19h – Teatro.

A peça tem classificação etária de 12 anos.

* Dia 1/8 (quinta-feira)

Local: Centro Cultural Municipal de Guapimirim - Centro

15h – Oficina de artes.

A oficina de artes tem classificação etária livre.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

19h – Ministério de Louvor.

20h – Pregação.

21h – Show do cantor Anderson Freire.

* Dia 2/8 (sexta-feira)

Local: Campo do Orindi - Orindi

14h – Caravana multicultural - recreação infantil, roda de capoeira e teatro infantil.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

20h – Música.

22h – Show com a cantora Maria Gadú.

* Dia 3/8 (sábado)

Local: Praça da Cotia - Cotia

13h às 18h – Feira de artesanato.

14h – Recreação infantil.

15h – Sarau.

16h – Música.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

20h – Música.

22h – Show com a cantora Mart’nália.

* Dia 4/8 (domingo)

Local: Feira do Produtor Rural - Parada Modelo

11h – Música.

Local: Praça da Cotia - Cotia

11h às 18h – Feira de artesanato.

14h – Recreação infantil.

15h – Teatro.

16h – Música.

Local: Praça Paulo Terra - Centro

18h – Apresentação de DJ.

20h – Música.

22h – Show da banda Maneva.