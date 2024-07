As drogas e os demais itens apreendidos foram levados para a delegacia em Guapimirim - Foto: Divulgação

As drogas e os demais itens apreendidos foram levados para a delegacia em GuapimirimFoto: Divulgação

Publicado 10/07/2024 12:14 | Atualizado 10/07/2024 12:24

Guapimirim - Um traficante de drogas, identificado como Caio Lucas Sodré Pereira, de 22 anos, foi preso no bairro Vila Olímpia, no segundo distrito de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde dessa terça-feira (9). Na ocasião, um adolescente de 15 anos também foi apreendido.

Os agentes faziam patrulhamento de rotina na região, quando foram recebidos a tiros. O nome do menor infrator será preservado em cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990.

Com ambos os delinquentes foram apreendidos uma mochila, um rádio transmissor, R$ 60 em espécie e 149 sacolés de cocaína.

O caso foi registrado na 67ª DP (Guapimirim).