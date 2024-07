Em 2023, Guapimirim também sediou a 1ª rodada da Liga Nacional de Futevôlei - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 04/07/2024 16:50

Guapimirim – Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será palco da 1ª rodada da temporada 2024 da Liga Nacional de Futevôlei. Ao todo, 12 times participarão dos torneios previstos para ocorrer entre 16h e 22h do próximo dia 19 de julho, na sexta-feira da semana que vem. Uma grande arena será montada no Parque de Exposições, no bairro Cotia.

Marcarão presença na edição 2024 os seguintes clubes: Atlético Mineiro, Botafogo, Paraná Clube, Cruzeiro, Grêmio, Goiás, Internacional, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Vitória.

Veja o cronograma das partidas em Guapimirim

16h – Grêmio x Cruzeiro.

17h – Paraná Clube x Vasco.

18h – Bahia x Vitória.

19h – Atlético Mineiro x Goiás.

20h – Sport x São Paulo.

21h – Botafogo x Santos.

O campeonato será transmitido pelo SporTV e no canal da Liga Nacional de Futevôlei no YouTube.

Guapimirim também sediou a 1ª rodada da Liga Nacional de Futevôlei em 2023 , e, assim como no ano passado, o público poderá assistir presencialmente aos jogos, com entrada gratuita. Para isso, será necessário se inscrever ( clique aqui ). Até a publicação desta reportagem, a plataforma para obter os ingressos ainda não estava liberada.

O referido campeonato acontecerá em várias partes do país. Em Guapimirim, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Veja o cronograma por rodadas

1ª rodada: 19/7.

2ª rodada: 16/8.

3ª rodada: 6/9.

4ª rodada: 20/9.

5ª rodada: 4/10.

6ª rodada: 18/10.

7ª rodada: 1/11.

8ª rodada: 15/11.

9ª rodada: 29/11.

10ª rodada: 13/12.

11ª rodada (finais): 14/12.

Playoffs: 15/12.

Com exceção da 11ª rodada e dos playoffs, todas as demais rodadas serão realizadas em dias de sexta-feira. Mais informações acerca do campeonato serão divulgadas em breve.