O Qdenga é o primeiro imunizante contra a dengue fornecido pelo SUS - Foto: Takeda - Divulgação

Publicado 28/06/2024 11:52

Guapimirim - A vacinação contra a dengue está chegando em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e começará a ser aplicada a partir da próxima segunda-feira (1), das 7h às 16h, em todos os postos de saúde e no Centro de Vigilância em Saúde. A imunização será destinada a pessoas entre 10 e 14 anos.

O imunizante ofertado pelo Ministério da Saúde é o Qdenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda. É tetravalente, com atuação contra os quatro tipos de dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. O fabricante recomenda duas doses no intervalo de três meses cada entre ambas.

A campanha de vacinação contra a dengue no Brasil teve início em fevereiro deste ano, com foco nos municípios com mais incidência endêmica. Em determinadas regiões, a faixa etária foi ampliada devido à baixa procura da população-alvo.