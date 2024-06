Imagem ilustrativa de evento ciclístico - Foto: wirestock - Freepik - Uso gratuito

Imagem ilustrativa de evento ciclísticoFoto: wirestock - Freepik - Uso gratuito

Publicado 25/06/2024 13:03

Guapimirim - O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Pedal do Paraíso, um passeio ciclístico para inaugurar a pavimentação da Estrada do Paraíso. O evento será gratuito e começará às 7h30 do próximo sábado (29), com ponto de concentração no campo do KM 11.

Os 100 primeiros inscritos ganharão camiseta personalizada do evento. Haverá sorteio de uma bicicleta, de acordo com a Prefeitura de Guapimirim, organizadora da atividade e responsável pelas obras.