Livercino Marcelino era conhecido como Lili da Kombi - Foto: Divulgação

Publicado 22/06/2024 12:46

Guapimirim – O comerciante Livercino Marcelino dos Santos, de 49 anos, popularmente conhecido como “Lili da Kombi”, pré-candidato a vereador por Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi morto a tiros num bar no qual é proprietário no bairro Saco, em Magé, na Baixada Fluminense, na noite da última quinta-feira (20).

O assassinato está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) foram acionados para a ocorrência de um homicídio.

Lili da Kombi já se candidatou ao parlamento guapimiriense nas eleições municipais de 2012 e 2016, não tendo sido eleito em nenhuma das ocasiões.