Imagem de palhaço gerada por inteligência artificialFoto: Freepik - Uso gratuito

Publicado 14/06/2024 18:14

Guapimirim – A 2ª edição do Circuito Serrano de Circo (Ciseci) passará por Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesse sábado (15), na Praça da Emancipação, no Centro. A partir das 15h, o público poderá assistir gratuitamente a quatro apresentações.

Participarão dos espetáculos Circônflexo, Lambança Circo Show, Orquestra Circônica e Palhaço Peteco & Palhaça Crisis.

O evento conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, via Lei Paulo Gustavo. Em Guapimirim, a iniciativa conta com o apoio da prefeitura.