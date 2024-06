Pórtico principal de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Pórtico principal de GuapimirimFoto: Divulgação - Arquivo

Publicado 07/06/2024 19:31

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, realizará a 7ª Conferência Municipal da Cidade no próximo dia 19 de junho, das 8h às 19h, na sede campestre da CoopCorreios. O tema desta edição será “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

O objetivo do evento é discutir políticas públicas de desenvolvimento urbanístico. Para participar, é necessário se inscrever via internet ( clique aqui ).

Durante a inscrição, será preciso informar se pretende almoçar no local ou não – pois será fornecido almoço ao inscrito – e a sua participação é como gestores públicos ou do legislativo municipal, como movimento popular, como representante sindical, como acadêmico ou como representante de organização não governamental com foco no desenvolvimento urbano etc.

A sede campestre da CoopCorreios fica na Estrada Imperial nº 526, bairro Cantagalo, em Guapimirim.