O subsecretário de Turismo do Rio, Bruno Mattos, e o secretário de Turismo de Guapimirim, Mário Seixas, seguram termo de parceria de fomento ao setor - Foto: Marcelo Oliveira - Imagem cedida ao DIA

Publicado 04/06/2024 11:18

A Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro realizou a Abertura da Temporada de Montanhismo do ano de 2024. Durante o evento , foi celebrada uma cooperação entre as cidades do Rio de Janeiro e Guapimirim para promover o Turismo de Aventura.

O termo, assinado pelo Secretário de Turismo de Guapimirim, Mário Seixas, e pelo Subsecretário de Turismo do Rio de Janeiro, Bruno Mattos, reforça a gestão de integração entre as cidades, com o objetivo de destacar a singularidade de suas montanhas e fomentar as atividades oferecidas aos turistas.

Com imponentes montanhas conhecidas mundialmente, os dois municípios são importantes destinos para montanhistas e amantes do Turismo de Aventura e de Natureza do Brasil e do mundo. Espera-se que essa parceria incentive o intercâmbio entre frequentadores das duas cidades e aqueça ainda mais o fluxo de visitantes.

A temporada de montanhismo 2024 está aberta e é um convite para que os turistas explorem e apreciem a diversidade natural da Cidade Maravilhosa e da Terra do Dedo de Deus.