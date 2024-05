Estação de trem de Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Estação de trem de GuapimirimFoto: Divulgação - Arquivo

Publicado 29/05/2024 19:49

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está suspensa devido a uma “ocorrência técnica” com a locomotiva, anunciou a SuperVia às 17h01 desta quarta-feira (29) nas redes sociais.

Por conta disso, os usuários que estão no Rio de Janeiro ou em Duque de Caxias e precisam voltar para Guapimirim ou Magé terão de optar por ônibus ou vans. Para chegar nesses municípios é necessário fazer baldeação na estação Saracuruna.

Ainda de acordo com a concessionária no mesmo comunicado, o serviço também foi interrompido na extensão Vila Inhomirim, em Magé, por conta de problema com outra locomotiva que opera no trecho.

Não há previsão de quando os serviços serão restabelecidos em Guapimirim e Vila Inhomirim.

Não é a primeira vez que as locomotivas que operam nas referidas extensões apresentam problemas. No último dia 11 de abril , o serviço em Guapimirim ficou paralisado por quase 10 horas por conta disso.