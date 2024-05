A parte da frente do veículo ficou completamente destruída - Foto: Divulgação

Guapimirim – Um condutor, identificado como Adaiudo Vieira de Barros, de 61 anos, provocou um grave acidente ao dirigir na contramão pelo KM 109 da BR-116 (Rodovia Rio-Teresópolis), resultando numa pessoa morta e outra ferida no início da noite dessa segunda-feira (27). A colisão ocorreu na altura do bairro Parada Modelo, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, Adaiudo Barros dirigia uma BMW branca na pista de arrolamento sentido Rio, quando bateu num automóvel Polo, de cor branca, com dois homens dentro. Os três envolvidos foram socorridos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela EcoRioMinas, a concessionária que administra a rodovia.

Um funcionário da EcoRioMinas, que dirigia um caminhão guincho, testemunhou o momento do acidente e relatou que momentos antes teve de desviar da BMW na contramão. O caso está sob investigação da 67ª DP (Guapimirim) como lesão corporal culposa provocada por colisão de veículo.

Ainda de acordo com o inquérito policial, o condutor teria se negado a fazer teste do bafômetro. O exame é fundamental para constatar sinais de embriaguez. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT), cidade vizinha localizada na Região Serrana.

Quanto a Gleison Junio Lopes Pereira, de 28 anos, um dos homens que estava no Polo branco, ficou ferido e também foi levado para o HCT.

Já Rodrigo Maia Nalesso, que estava no mesmo veículo, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. Ele precisou ser socorrido no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, devido à gravidade, e após estabilizado chegou a ser transferido para a citada unidade hospitalar de Teresópolis. A vítima havia completado 40 anos no último dia 18 de maio.

O impacto da batida foi tão forte que o automóvel Polo foi arremessado para um canteiro fora da pista. Todos os três envolvidos são de Guapimirim.