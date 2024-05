O programa da Receita Federal para declarar o IRPF 2024 está disponível para computadores de diferentes sistemas operacionais - Foto: Receita Federal - Reprodução

Publicado 27/05/2024 16:10

Guapimirim - O prazo para declarar o imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 termina na próxima sexta-feira, 31 de maio, para todo o Brasil. Quem entregar a declaração depois do prazo vai pagar multa por atraso no valor mínimo de R$ 165,74 ou de até 20% do valor do imposto de renda.

Até as 15h15 desta segunda-feira (27), 32.965.823 contribuintes de todo o país já prestaram contas à Receita Federal. Desse total, 2.971.207 são do estado do Rio de Janeiro, sendo 6.439 oriundos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O quantitativo de cidadãos guapimirienses que já enviaram informações relativas ao IRPF 2024 corresponde a 88,04% das declarações entregues em 2023. No ano passado, foram 7.314, incluindo algumas fora do prazo.

A declaração do imposto de renda 2024 é obrigatória para contribuintes pessoas físicas que receberam mais de R$ 30.639,90 no ano passado, entre outros critérios que preveem bens e patrimônios superiores a R$ 800 mil, por exemplo.

Existem várias formas de fazer a declaração do IRPF 2024, por meio de software específico para computadores de diferentes sistemas operacionais ( clique aqui ), pelo portal da Receita Federal ( clique aqui ) ou por aplicativos de celulares Android ( clique aqui ) e iOS ( clique aqui ).