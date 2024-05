A imunização é o único modo de evitar a reintrodução da poliomielite no Brasil - Foto: Tomaz Silva - Agência Brasil

A imunização é o único modo de evitar a reintrodução da poliomielite no BrasilFoto: Tomaz Silva - Agência Brasil

Guapimirim – A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite – também chamada de paralisia infantil – começou nesta segunda-feira (27) e tem término previsto para o próximo dia 14 de junho. A imunização é destinada a crianças menores de cinco anos.

Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a imunização ocorre de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 16h, em todos os postos de saúde.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 13 milhões de crianças em todo o país como forma de evitar a reintrodução da doença no Brasil, que não registra casos de poliomielite desde 1989. Em 1994, a nação sul-americana recebeu certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. O quantitativo estimado equivale a 95% da população-alvo vacinada.

No entanto, a Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC) classificou o Brasil como país de alto risco para a ressurgimento do poliovírus.

“A campanha deste ano é muito importante para o enfrentamento à poliomielite, pois o país está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP). Ou seja, o esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com a VIP, a partir do segundo semestre de 2024. Todos os estados e municípios receberão as normas e diretrizes dessa alteração”, informou o Ministério da Saúde.

O órgão federal está propondo um Dia D de vacinação contra paralisia infantil para o próximo dia 8 de junho, num sábado, como forma de estimular a imunização.

Vale lembrar que para se vacinar é necessário apresentar documento com foto, a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.