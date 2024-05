Em Guapimirim, o Bolsa Família atende mais de oito mil famílias - Foto: Roberta Aline - MDS - Arquivo

Publicado 21/05/2024 17:20 | Atualizado 21/05/2024 17:31

Guapimirim – Beneficiários do Programa Bolsa Família em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, têm até o próximo dia 27 de junho para fazer a pesagem obrigatória. A medida é necessária para a manutenção do benefício. O descumprimento poderá acarretar no bloqueio do repasse.

A pesagem é relativa ao primeiro semestre de 2024 e tem como focos as crianças de zero a 7 anos e as mulheres, grávidas ou não, entre 14 e 44 anos.

Em Guapimirim, a pesagem deve ser feita em dias úteis. Nas unidades básicas de saúde, está disponível de segunda a sexta-feira. E no centro pediátrico, às quartas e quintas-feiras, de acordo com a prefeitura.

Para a pesagem, é necessário apresentar a carteira de identidade, o Cartão do SUS e o número de inscrição social (NIS). Para as crianças até 7 anos, é preciso levar a caderneta de vacinação. No caso das gestantes, o cartão do pré-natal.

É sabido que o Bolsa Família é um programa destinado ao combate à fome. A pesagem é um modo de controle para evitar desnutrição, por exemplo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, em Guapimirim, 8.772 famílias foram atendidas pelo referido programa federal em maio deste ano. São 20.517 pessoas assistidas.

Para ter direito ao benefício, a renda per capita (por pessoa) familiar precisa ser de, no máximo, R$ 218 por mês. Imagine uma casa composta por sete pessoas, sendo que apenas uma tem emprego e recebe mensalmente R$ 1.412, o equivalente a um salário mínimo. Pega-se o total de rendimento de todos que trabalham e divide-se pelo número de moradores, incluindo crianças e adolescentes. O resultado será de R$ 201,71. Portanto, está abaixo do teto da renda per capita familiar.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), o banco de dados do governo federal. Esse cadastramento deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município onde o solicitante reside.

O Bolsa Família foi criado em 2003 durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP). Em 2023, o benefício é relançado na terceira gestão do líder petista.