Para levar o prêmio máximo da Lotofácil é preciso acertar as 15 dezenas sorteadas - Foto: Rodrigo de Oliveira - Caixa

Para levar o prêmio máximo da Lotofácil é preciso acertar as 15 dezenas sorteadasFoto: Rodrigo de Oliveira - Caixa

Publicado 19/05/2024 15:49

Guapimirim – Uma aposta de Guapimirim, na Região Metropolitana, levou o prêmio de R$ 679.670,22 do concurso 3.105 da Lotofácil da última quinta-feira (16), ao acertar todas as 15 dezenas.

Os números sorteados foram: 02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 25.

Foi uma aposta simples, de R$ 3, realizada pela internet, com a opção da teimosinha, de acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF).

Outra aposta feita em Rondonópolis, no Mato Grosso, também conquistou a premiação de mesmo valor.

O prazo para resgatar o prêmio é de até 90 dias a partir da data do sorteio. Após esse período, se os ganhadores não buscarem as cifras nas quais têm direito, o dinheiro será revertido ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies).

Premiações lotéricas de até R$ 2.259,20 podem ser recebidas em loterias e em agências da CEF. Acima disso, somente no banco estatal.

“Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, cujo valor líquido seja até R$ 1.581,44 (bruto de 2.259,20), poderão ser recebidos em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador”, explicou a CEF em seu site.