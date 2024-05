Estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim compareceram à edição 2023 da Flig - Foto: Secom PMG - Redes Sociais

Estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim compareceram à edição 2023 da FligFoto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 19/05/2024 12:06

Guapimirim – Mais uma edição da Feira Literária de Guapimirim (Flig), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está sendo preparada e já tem data. O evento acontecerá entre os próximos dias 5 e 9 de junho, de quarta-feira a domingo, na Praça Paulo Terra, no Centro.

Essa atividade cultural coincidirá com a semana de celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

O horário de funcionamento ainda não foi divulgado pela Prefeitura de Guapimirim, organizadora do evento. O tema da edição de 2024 será “Literatura e Natureza: o som das nossas nascentes”. A entrada é gratuita e para todas as faixas etárias.

O público poderá adquirir livros de diversos escritores e acompanhar palestras com convidados especiais, assim como na edição anterior.

No ano passado, a Flig aconteceu no mês de agosto e contou com a participação de artistas locais, músicos e intelectuais.