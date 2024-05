A Polícia Militar está na Cidade Alta, em Cordovil, para desobstruir vias públicas fechadas por ação de criminosos - Foto: @levySallahk - Redes Sociais

21/05/2024

Guapimirim – Um tiroteio em comunidades próximas em Brás de Pina e Cordovil, na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (21), afetou a circulação de trens no ramal Gramacho. Às 16h27, a SuperVia anunciou o fechamento das estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas.

O serviço no referido ramal está disponível entre a Central do Brasil, no Centro do Rio, e a Penha, e entre a estação Duque de Caxias e Saracuruna.

Por conta disso, moradores de Guapimirim e de Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que utilizam trem para voltar para casa terão de optar por outros meios de transporte como ônibus ou vans.

Os passageiros que vão até Guapimirim ou Magé, por exemplo, precisam seguir até Saracuruna para fazer baldeação.

Informações preliminares divulgadas pela imprensa mostram que dois ônibus da linha 335 (Cordovil x Tiradentes) foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos no intuito de impedir a passagem da polícia às comunidades.