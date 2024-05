Imagem ilustrativa de cédulas de real - Foto: @ikzmiranda - Pixabay - Uso gratuito

Imagem ilustrativa de cédulas de realFoto: @ikzmiranda - Pixabay - Uso gratuito

Publicado 23/05/2024 11:17

Guapimirim – A consulta ao 1º lote de restituição do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 já está disponível desde as 10h desta quinta-feira (23). O dinheiro será depositado em conta bancária no próximo dia 31 de maio.

Ao todo, serão contempladas neste 1º lote 4.911.231 pessoas. Os pagamentos seguirão critérios de prioridade. Desse quantitativo, 258.877 são para idosos acima dos 80 anos, 2.595.933 são para idosos entre 60 e 79 anos, 162.902 para pessoas com alguma deficiência física e/ou mental e moléstia grave. Além disso, 1.105.772 são para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e outros 787.747 para contribuintes que priorizaram a declaração pré-preenchida ou optaram o CPF como chave pix.

Serão depositados um total de R$ 9,5 bilhões, a maior cifra de restituição em um lote na história da Receita Federal. Desse total, mais de R$ 1 bilhão serão destinados aos contribuintes do Rio Grande do Sul que foram priorizados em meio à tragédia provocada pelas fortes chuvas das últimas semanas.

Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, até as 10h30 desta quinta-feira (23), 5.826 declarações do IRPF 2024 já foram entregues. Desse quantitativo, 3.489 declarações foram analisadas, sendo que 997 serão restituídas na semana que vem, totalizando R$ 1.612.995.

No estado do Rio de Janeiro, 2.663.968 contribuintes já declararam o imposto de renda até a manhã de hoje (23). Dessa quantidade, 1.522.396 declarações foram analisadas, sendo que 466.842 serão restituídos no primeiro lote.

Caso o contribuinte tenha sido contemplado no 1º lote, mas o dinheiro não caia em conta no dia 31 de maio, é possível reagendar a restituição por meio do Banco do Brasil pelo Portal BB ( https://www.bb.com.br/irpf ) ou pela central de relacionamento BB nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

O dinheiro ficará disponível por até um ano a partir da data de restituição. Se até lá o crédito não for resgatado, poderá ser requerido pelo Portal e-CAC da Receita Federal, cujo acesso pode ser feito via plataforma Gov.BR.

O prazo para declarar o imposto de renda pessoa física 2024 termina no próximo dia 31 de maio. Quem entregar depois disso pagará multa.