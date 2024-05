Da Pedra do Sino, localizada no Parnaso em Guapimirim, o visitante tem uma vista de como a natureza é incrível - Foto: Felipe Lombardi - Imagem cedida ao DIA

Publicado 24/05/2024 14:21

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, marcará presença na abertura da Temporada de Montanhismo 2024 – Rio nas Montanhas, que acontecerá nos próximos dias 25 e 26 de maio na Urca, Zona Sul do Rio. A prefeitura guapimiriense apresentará ao público os picos mais altos da região, como a Pedra do Sino, por exemplo.

O objetivo da Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim, que terá um estande no evento, é reforçar ao público o potencial turístico do município para o ecoturismo, cicloturismo e o montanhismo, incluindo a diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica.

Em 2023, Guapimirim também esteve presente no evento e apresentou a Pedra do Sino, o Dedo de Deus – símbolo do montanhismo no Brasil –, o Escalavrado, o Dedo de Nossa Senhora, entre outros importantes picos para os amantes de aventuras radicais.

A Temporada de Montanhismo 2024 – Rio nas Montanhas será promovida pela Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (Femerj) na Praça Tibúrcio, na Praia Vermelha, localizada na Urca. Assim como no ano passado, haverá palestras, oficinas, entre outras atividades.

No sábado (25), o evento ocorrerá das 7h30 às 21h. E no domingo (26), das 7h às 21h, segundo os organizadores. No local, haverá praça de alimentação a partir das 11h em ambos os dias.