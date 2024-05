Caderno verde do 1º dia de provas do Enem 2023 - Foto: MEC - Reprodução

Publicado 28/05/2024 14:00

Guapimirim – As inscrições para a edição 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram nessa segunda-feira (27) e vão até as 23h59 do próximo dia 7 de junho, com base no horário de Brasília. Devem se inscrever tanto os candidatos que obtiveram isenção de taxa quanto os pagantes.

Mesmo que o candidato resida em outras regiões do Brasil, ele deverá seguir o horário oficial de Brasília. Por via das dúvidas, é bom deixar claro que em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vigora o mesmo fuso horário que o do Distrito Federal.

Vale lembrar que a simples obtenção de isenção no Enem 2024 não configura inscrição automática. Para saber se conseguiu a gratuidade no exame e para fazer a inscrição, é necessário acessar a Página do Participante, por meio da plataforma Gov.BR.

No caso dos candidatos pagantes, a taxa de R$ 85 deverá ser quitada até o próximo dia 12 de junho, cujo pagamento poderá ser feito por pix, boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança – a depender do banco.

No ato da inscrição, o candidato poderá requerer o tratamento por nome social e /ou atendimento especializado, caso precise. Isso se encaixa nas pessoas com deficiência, pessoas com autismo, idosos, gestantes e lactantes, por exemplo.

O resultado será divulgado no próximo dia 17 de junho. Se o pedido para atendimento especializado for negado, haverá possibilidade de recurso entre os dias 17 e 21 do mesmo mês. E o resultado desse recurso estará disponível no dia 27 de junho.

“Não será necessário enviar documentos comprobatórios, no que se refere ao nome social, no momento da inscrição. Travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Nesse contexto, antes de se inscrever, o participante deverá verificar as informações pessoais, junto à Receita, e, se for o caso, atualizá-las”, explicou o Ministério da Educação.

As provas serão aplicadas nos próximos dias 3 e 10 de novembro, em dois domingos seguidos, a partir das 13h30. Os portões dos estabelecimentos estarão abertos ao meio-dia e serão fechados às 13h.

No primeiro dia, o horário limite para responder às questões será até as 19h. Os candidatos terão cinco horas e meia para responder sobre ‘Linguagem, Códigos e suas Tecnologias’, o que inclui língua estrangeira, ‘Ciências Humanas e suas Tecnologias’ e elaborar a redação.

No ato da inscrição, será preciso optar por espanhol ou inglês na prova de língua estrangeira, segundo o MEC.

Já no segundo dia, o horário limite será até as 18h30. Serão abordadas questões sobre ‘Ciências da Natureza e suas Tecnologias’ e ‘Matemática e suas Tecnologias’.

A divulgação do gabarito das provas está previsto para o próximo dia 20 de novembro. Já a divulgação das notas dos candidatos, em 13 de janeiro de 2025.

Além de avaliar a qualidade do ensino médio no país, as notas do Enem podem ser usadas como passaporte ao ensino superior no Programa Universidade para Todos (Prouni), no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies).

Apenas para os estudantes do Rio Grande do Sul, devido à crise humanitária provocada pelos fortes temporais, é que o prazo de inscrições será estendido. Haverá isenção da taxa, inclusive para aqueles que tiveram o pedido de gratuidade negado por não terem comparecido à edição anterior. Para o estado sulista, o MEC trabalha com a ideia de estabelecer um novo calendário de provas.

Cronograma

De 27/5 a 7/6/2024 – período de inscrições para candidatos pagantes e com gratuidade e para requerer tratamento por nome social e de atendimento especializado.

De 25/5 a 12/6/2024 – prazo para pagar a taxa de inscrição.

17/6/2024 – divulgação do resultado do pedido de uso social e de atendimento especializado.

De 17/6 a 21/6/2024 – prazo para ingressar com recurso contra a negativa por atendimento especializado.

27/6/2024 – divulgação do resultado do pedido recurso por atendimento especializado.

3/11/2024 – 1º dia de provas do Enem 2024.

10/11/2024 – 2º dia de provas do Enem 2024.

20/11/2024 – divulgação do gabarito dos dois dias de provas do Enem 2024.

13/1/2025 – divulgação das notas das provas.

Para ver o edital de inscrição, clique aqui