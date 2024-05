Logomarca da Receita Federal - Foto: Receita Federal - Divulgação - Arquivo

Publicado 31/05/2024 14:35

Guapimirim - O prazo para declarar o imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 encerra nesta sexta-feira (31) para todo o Brasil. Quem o fizer após a meia-noite pagará multa por atraso no valor de R$ 165,74 ou de até 20% sobre o imposto devido.

A dica para evitar pagamento de multa é entregar a declaração mesmo com algumas inconsistências e posteriormente corrigir os dados que forem necessários. Mas essa retificação deverá ocorrer antes que o contribuinte caia na malha fiscal.

Do último dia 15 de março até as 14h02 desta sexta-feira (31), 40.158.585 contribuintes já enviaram a declaração. Desse quantitativo, 3.672.919 são do estado do Rio de Janeiro. Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 7.720 pessoas já prestaram contas ao Fisco.

O número de declarações entregues em Guapimirim em 2024 já superou o de 2023. No ano passado, 7.314 prestaram contas à Receita Federal.

O primeiro lote de restituição do IRPF 2024 foi depositado hoje para mais de 4,9 milhões de pessoas em todo o país, sendo que 466.842 são de cidadãos fluminenses. Em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, 997 moradores de Guapimirim foram contemplados.

