Entre os presentes no evento estavam a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, e seu secretário de Turismo, Mário SeixasFoto: Secom PMG - Redes Sociais

Publicado 29/05/2024 20:43

Guapimirim – Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pode ser um bom destino para os amantes da natureza e de esportes radicais, como também para quem busca um lugar calmo para passar um fim de semana ou temporada e o local ideal para quem curte praticar ecoturismo, cicloturismo ou turismo rural. A escolha vai de cada um. Para exaltar todas essas qualidades num lugar só, a Prefeitura de Guapimirim marcou presença na Temporada de Montanhismo 2024 – Rio nas Montanhas , que aconteceu no último fim de semana na Urca, Zona Sul da Cidade Maravilhosa. O objetivo é estimular o turismo na rota da região da Serra Verde Imperial.

Durante dois dias – 25 e 26 de maio –, o público pôde conhecer um pouco das belezas naturais que tornam Guapimirim um lugar especial e que vale a pena conhecer. A Secretaria Municipal de Turismo apresentou a Pedra do Sino, o pico mais alto localizado na sede guapimiriense do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), ademais de outros pontos conhecidos como o Dedo de Deus, que é símbolo do montanhismo no Brasil, e outros não tão conhecidos como o Dedo de Nossa Senhora e o Escalavrado, por exemplo.

É a segunda vez, em dois anos seguidos, que Guapimirim marca presença nesse evento. A edição do último fim de semana contou com a participação da prefeita Marina Rocha (Agir-RJ) e do secretário Municipal de Turismo, Mário Seixas. O estande guapimiriense recebeu a vista do secretário Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, Bruno Mattos.

Nos últimos anos, a administração guapimiriense tem apostado em promover o turismo. Em fevereiro de 2023, lançou a marca “Guapi” com o slogan “o verde que faz bem”. O apelido é a forma carinhosa como os munícipes se referem à cidade, cujo território é ocupado por quase 80% de áreas de conservação ambiental.

Guapimirim fica a cerca de 70 quilômetros da capital fluminense, a aproximadamente uma hora e dez minutos de carro.