Da esquerda para a direita: o vice-prefeito Natalício da Farmácia, o deputado estadual Júlio Rocha, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e a prefeita Marina RochaSecom PMG - Divulgação

Publicado 08/02/2023 19:06

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lançou sua marca turística e plataforma turística. A cerimônia aconteceu nessa terça-feira (7/2).

A marca se chama “Guapi”, escrita em tom avermelhado, e o slogan é “O verde faz bem”. O município aposta em suas tradições para reforçar sua identidade e fomentar o setor, ao criar uma logomarca formada por três folhas de plantas com um fundo estilizado formando o Dedo de Deus, pico símbolo do montanhismo no Brasil e que está em territórios guapimirienses.

“Guapi” é a forma carinhosa como os munícipes costumam se referir à cidade. O slogan reforça o compromisso de Guapimirim com o meio ambiente, já que quase 80% de seu território está em áreas de proteção ambiental.

Na mesma ocasião, foi lançado o Sistema de Inteligência Turística (Situr Guapimirim). A plataforma era uma promessa desde meados de 2022 e reunirá informações sobre pontos turísticos e de entretenimento, hotéis, pousadas, bares, restaurantes e outros estabelecimentos de interesse dos turistas.

Estiveram presentes no evento: a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), o vice-prefeito Natalício da Farmácia, o secretário municipal de Turismo de Guapimirim, Mário Seixas, o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o deputado estadual pelo Rio de Janeiro Júlio Rocha (Agir-RJ), além de políticos em geral, empresários e servidores públicos.