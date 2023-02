Estação de trem de Guapimirim - Divulgação

Publicado 06/02/2023 16:03

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será interrompida no próximo dia 26 de fevereiro, num domingo. De acordo com a SuperVia, concessionária que administra o serviço, serão feitas manutenções preventivas na via férrea e na rede aérea.

Essa manutenção periódica também acontecerá na extensão Vila Inhomirim, em Magé, e no trecho entre Gramacho e Saracuruna, ambas estações localizadas em Duque de Caxias. Com isso, o serviço também ficará suspenso.

Para todos os trechos e extensões citadas, as operações voltam ao normal na segunda-feira (27).