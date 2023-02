Pórtico principal de Guapimirim - Divulgação

Pórtico principal de GuapimirimDivulgação

Publicado 03/02/2023 20:04

Guapimirim – Uma grande operação está sendo montada em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para o enfrentamento ao crime e ao vandalismo e garantir aos foliões e aos munícipes um carnaval tranquilo neste mês de fevereiro. E isso inclui a operação Barulho Zero. Representantes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal se reuniram nesta sexta-feira (3/2) para traçar medidas de ações que serão implementadas durante os festejos.

Agentes de segurança pública realizarão blitz durante as noites e madrugadas para coibir a ação de motoqueiros que estejam com motos em desconformidade com a legislação de trânsito, por exemplo, com o som do escapamento mais alto do que o permitido. A iniciativa faz parte da operação Barulho Zero.

Os agentes querem evitar o que aconteceu na noite de Natal de 2021, quando mais de 50 motociclistas promoveram uma verdadeira baderna, ao pilotarem suas motos com o escapamento adulterado. O ato culminou numa ação conjunta do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) e da Guarda Civil Municipal de Guapimirim nos dias seguintes e resultou na apreensão de dezenas de motocicletas.

Para o carnaval de 2023, estão previstas blitzes em ônibus e o bloqueio de grupos de clóvis (bate-bolas) de outras cidades. Cães farejadores serão utilizados para encontrar drogas com eventuais suspeitos.

Durante o período carnavalesco, o trânsito da Praça da Emancipação, no Centro, e de outros locais de concentração de eventos festivos será fechado a partir das 16h, de acordo com a Prefeitura de Guapimirim.

As ações contarão com cerca de 200 agentes – policiais, agentes de trânsito e guardas civis municipais – diariamente.