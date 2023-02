Em 2022, esses foram os ônibus universitários oferecidos pela Prefeitura de Guapimirim - Secom PMG

Em 2022, esses foram os ônibus universitários oferecidos pela Prefeitura de GuapimirimSecom PMG

Publicado 03/02/2023 19:39

Guapimirim – O serviço de ônibus universitário em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, volta a funcionar na próxima segunda-feira (6/2), segundo a prefeitura.

O serviço levará estudantes de ensino superior de Guapimirim para os municípios de Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo e Teresópolis. Serão disponibilizados seis veículos para viagens a quatro cidades.

Para todos os destinos, o ponto de partida será o pátio da Secretaria Municipal de Educação, que fica na antiga sede da prefeitura, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro de Guapimirim.

Os discentes interessados em utilizar o serviço tiveram de se cadastrar no mês passado e apresentaram comprovante de escolaridade para confirmar que estuda realmente em alguma das cidades com oferta de transporte.

Veja o horário das rotas e paradas

* Duque de Caxias – saída às 16h50

O ônibus sairá do pátio da Secretaria Municipal de Educação com destino a Duque de Caxias. O veículo terá paradas nos seguintes locais: Praça Niterói; Praça da Emancipação; Padaria Esquina do Pão, no bairro Vale do Jequitibá; ponto de ônibus do bairro Segredo; ponto de ônibus em frente ao Detran-RJ, no bairro Bananal; ponto de ônibus depois da estação de trem de Parada Modelo; passarela do Parque Santa Eugênia, na BR-116; e passarela de Parada Ideal.

* Niterói – saída às 16h

O ônibus sairá do pátio da Secretaria Municipal de Educação com destino a Niterói. O ônibus sairá do pátio da Secretaria Municipal de Educação com destino a São Gonçalo. O veículo terá paradas nos seguintes locais: Praça Niterói; Praça da Emancipação; Padaria Esquina do Pão, no bairro Vale do Jequitibá; ponto de ônibus do bairro Segredo; ponto de ônibus em frente ao Detran-RJ, no bairro Bananal; ponto de ônibus depois da estação de trem de Parada Modelo; passarela do Parque Santa Eugênia, na BR-116; passarela de Parada Ideal; Vila Olímpia; e pórtico do Vale das Pedrinhas, na BR-493.

* São Gonçalo – saída às 16h10

O ônibus sairá do pátio da Secretaria Municipal de Educação com destino a São Gonçalo. O veículo terá paradas nos seguintes locais: Praça Niterói; Praça da Emancipação; Padaria Esquina do Pão, no bairro Vale do Jequitibá; ponto de ônibus do bairro Segredo; ponto de ônibus em frente ao Detran-RJ, no bairro Bananal; ponto de ônibus depois da estação de trem de Parada Modelo; passarela do Parque Santa Eugênia, na BR-116; passarela de Parada Ideal; Vila Olímpia; e pórtico do Vale das Pedrinhas, na BR-493.

* Teresópolis (Alto / Centro) – saída às 17h30 e às 17h40

Serão dois carros com destino ao Alto / Centro de Teresópolis. Os veículos sairão do pátio da Secretaria Municipal de Educação e terão paradas nos seguintes locais: Praça Niterói; Praça da Emancipação; Padaria Esquina do Pão, no bairro Vale do Jequitibá; ponto de ônibus do bairro Segredo; ponto de ônibus em frente ao Detran-RJ, no bairro Bananal; ponto de ônibus depois da estação de trem de Parada Modelo; e ponto de ônibus do Monte Olivete.

* Teresópolis (Fazendinha) – saída às 17h10

O ônibus sairá do pátio da Secretaria Municipal de Educação com destino à Fazendinha, em Teresópolis. O veículo terá paradas nos seguintes locais. Praça Niterói; Praça da Emancipação; Padaria Esquina do Pão, no bairro Vale do Jequitibá; ponto de ônibus do bairro Segredo; ponto de ônibus em frente ao Detran-RJ, no bairro Bananal; ponto de ônibus depois da estação de trem de Parada Modelo; e ponto de ônibus do Monte Olivete.