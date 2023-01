A prefeita Marina Rocha conversa com moradores da região e acompanha as obras - Secom PMG - Divulgação

Publicado 31/01/2023 15:46

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana, lançou a terceira edição do Programa “Meu Bairro Agora é Diferente” na região do Canal Mirim nesta terça-feira (31/1). Ruas do entorno receberão obras de melhorias como calçadas, asfalto, os postes terão iluminação em led, entre outros.

A cerimônia contou com a presença da prefeita Marina Rocha (PMB-RJ), do vice-prefeito Natalício da Farmácia – que também é secretário Municipal de Saúde –, de secretários, servidores municipais, vereadores e de moradores das redondezas.

O “Meu Bairro Agora é Diferente” é um conjunto de intervenções urbanas e sociais. A região do Canal Mirim também receberá uma horta comunitária, o Programa Emboço Social e uma creche. Recentemente, o bairro recebeu uma clínica de saúde.

O Programa Emboço Social consiste em dar um novo visual às moradias populares que ainda estão no tijolo e tem entre seus critérios beneficiar pessoas de baixa renda cadastradas em programas de distribuição de renda. O projeto é feito em parceria com a iniciativa privada.

O Canal Mirim fica nos entornos dos bairros Vale das Pedrinhas e Saco, no segundo distrito de Guapimirim.