A idade mínima para se inscrever é de 7 anos - jcomp - Freepik - Creative Commons

A idade mínima para se inscrever é de 7 anosjcomp - Freepik - Creative Commons

Publicado 30/01/2023 10:29

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O prazo vai até a próxima sexta-feira (3/2). A solicitação do benefício deverá ser feita diretamente à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O programa terá duração até 31 de dezembro desse ano. Ao todo, serão concedidas 57 bolsas com valores entre R$ 300 e R$ 1 mil.

Atletas com 7 anos completos terão direito ao Bolsa Atleta Amador no valor de R$ 300 por mês, por exemplo. Há também benefícios para outras idades e perfis.

Entre as exigências, o atleta precisa residir em Guapimirim há pelo menos dois anos, estar cadastrado em entidades desportivas, ter participado de eventos e competições entre 2021 e 2022 e não estar recebendo outro tipo de bolsa atleta.

Será necessário imprimir a ficha de inscrição, preenchê-la e entregá-la junto ao extrato da conta bancária do Bradesco, para que o benefício seja depositado. No caso de atleta menor de idade, a conta poderá ser a do responsável legal.

Para ver o edital com a ficha de inscrição, clique aqui

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fica na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro de Guapimirim. Fica na antiga sede da prefeitura.