As salas de cinema do Cine+ terão esse padrão de construção - Quitanda Soluções Criativas - Imagem cedida ao DIA

Publicado 26/01/2023 18:45

Guapimirim – A nova sala de cinema que está sendo construída em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem inauguração prevista para até o próximo dia 17 de março, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa ao DIA. O município é o primeiro a ser contemplado pelo Cine+.

Quanto à data e outros detalhes, os mesmos estão sendo analisados. A estimativa é que as obras estejam finalizadas em fevereiro. A previsão dos responsáveis pelo Cine+ era de que a sala de cinema fosse concluída até julho do ano passado.

Guapimirim é uma das cinco cidades beneficiadas na primeira etapa pelo Cine+, programa de democratização da arte que consiste na construção de salas cinematográficas para municípios com até 250 mil habitantes. O referido município tem uma população estimada em 62.225 moradores, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021.

Os demais municípios são: Itaocara, Casimiro de Abreu, Cabo Frio e Paraty. Somente estas duas últimas já contam com algum tipo de cinema.

Juntas, todas essas novas salas de cinema vão promover ao menos 1.500 sessões de filmes por ano, ademais de capacitação técnica e artística em curso de Exibição Cinematográfica Independente.

O Cine+ foi criado pela produtora cearense Quitanda Soluções Criativas, Instituto BR e Marco Zero, com patrocínio da Enel e da Secec, com financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A produção executiva ficará por conta da Cinco Elementos Produções. Além disso, as prefeituras dos municípios contemplados darão apoio institucional, incluindo a de Itapipoca, no Ceará.