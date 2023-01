Registro da inauguração do DPO do Vale das Pedrinhas em janeiro de 2022; a ideia de construir essa unidade policial foi da então deputada estadual Marina Rocha, hoje prefeita de Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Registro da inauguração do DPO do Vale das Pedrinhas em janeiro de 2022; a ideia de construir essa unidade policial foi da então deputada estadual Marina Rocha, hoje prefeita de GuapimirimSecom PMG - Divulgação

Publicado 24/01/2023 12:00

Guapimirim – Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, têm muito a comemorar. Desde que o novo espaço foi inaugurado, há um ano, os agentes já prenderam pelo menos 30 pessoas, entre criminosos e suspeitos de delitos. Os dados são divulgados em primeira mão pelo DIA.

Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, os agentes também conseguiram recuperar seis veículos automotores (carros e/ou motocicletas) e cinco aparelhos de celular.

No mesmo período, também foram apreendidos um total de nove munições, uma arma, dois simulacros de pistola e cinco gramas de drogas.

O novo DPO foi inaugurado , oficialmente, em 21 de janeiro de 2022. A nova unidade de policiamento era uma reivindicação antiga dos moradores, que se queixavam dos constantes assaltos a transeuntes.

As ações dos agentes acontecem no bairro Vale das Pedrinhas e adjacências. O novo DPO é subordinado ao 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Magé, e está situado próximo ao pórtico do Vale das Pedrinhas, na altura da BR-493, via que liga Magé a Itaboraí.

O empreendimento surgiu de uma indicação legislativa da então deputada estadual pelo Rio de Janeiro Marina Rocha (PMB-RJ), em 2019, e foi construído num terreno cedido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão vinculado ao Ministério de Infraestrutura. Atualmente, ela é prefeita de Guapimirim.