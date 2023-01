Imagem ilustrativa de carros - Freepik - Creative Commons

Publicado 23/01/2023 09:40

Guapimirim – Donos de veículos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e dos demais 91 municípios fluminenses precisam ficar atentos ao cronograma de vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023. A série de pagamentos tem início hoje (23/1) e varia conforme o final da placa do automóvel.

Para veículos de placa final zero (0), o vencimento da cota única ou da primeira parcela é nesta segunda-feira (23). Para os com final um (1), amanhã (24), e assim sucessivamente em dias úteis, tendo os automóveis com final nove (9) o vencimento para o próximo dia 3 de fevereiro.

No estado do Rio de Janeiro, para pagamento em parcela única o desconto será de três por cento (3%).

Veja o cronograma

* Final 0

Cota única ou 1ª parcela – 23/01/2023

2ª parcela – 23/02/2023

3ª parcela – 27/03/2023

* Final 1

Cota única ou 1ª parcela – 24/01/2023

2ª parcela – 24/02/2023

3ª parcela – 28/03/2023

* Final 2

Cota única ou 1ª parcela – 25/01/2023

2ª parcela – 27/02/2023

3ª parcela – 29/03/2023

* Final 3

Cota única ou 1ª parcela – 26/01/2023

2ª parcela – 01/03/2023

3ª parcela – 04/04/2023

* Final 4

Cota única ou 1ª parcela – 27/01/2023

2ª parcela – 02/03/2023

3ª parcela – 04/04/2023

* Final 5

Cota única ou 1ª parcela – 30/01/2023

2ª parcela – 03/03/2023

3ª parcela – 11/04/2023

* Final 6

Cota única ou 1ª parcela – 31/01/2023

2ª parcela – 06/03/2023

3ª parcela – 12/04/2023

* Final 7

Cota única ou 1ª parcela – 01/02/2023

2ª parcela – 08/03/2023

3ª parcela – 13/04/2023

* Final 8

Cota única ou 1ª parcela – 02/02/2023

2ª parcela – 09/03/2023

3ª parcela – 14/04/2023

* Final 9

Cota única ou 1ª parcela – 03/02/2023

2ª parcela – 13/03/2023

3ª parcela – 18/04/2023

Para imprimir o boleto de pagamento do IPVA 2023 do estado do Rio de Janeiro no site do Bradesco, clique aqui . Será preciso informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e o CPF do proprietário. E depois, escolher entre pagamento em cota única ou em parcelas.

Ao optar pelo parcelamento, estará disponível o boleto da primeira parcela em PDF. Posteriormente, será necessário acessar novamente o site para gerar os boletos das parcelas seguintes.