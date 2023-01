Material apreendido com o acusado - 34º BPM - Redes Sociais

Publicado 23/01/2023 08:56

Guapimirim – Policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) prenderam, na tarde desse domingo (22/1), Edson Ribeiro Júnior, filho do traficante Edson Ribeiro – conhecido como Puruca –, cujo pai é o principal responsável pelo fornecimento de entorpecentes em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O prisioneiro estava foragido da Justiça por crime de tráfico de drogas e com ele foram apreendidos maconha, dinheiro em espécie e um cordão de ouro.

Os agentes faziam um patrulhamento de rotina, quando foram informados sobre o criminoso nas redondezas. Foram até o local informado e se depararam com um grupo de pessoas. Edson Ribeiro Júnior demonstrou nervosismo com a presença dos policiais, que logo o reconheceram como filho do traficante Puruca, que está na cadeia.

Ao consultar os registros do então suspeito, os militares do 34º BPM foram informados de que havia um mandado de prisão contra o mesmo e deram voz de prisão de imediato.

O criminoso foi levado, inicialmente, a 67ª DP (Guapimirim) e posteriormente encaminhado para a 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes.

O patrulhamento de rotina feito pelos agentes do 34º BPM, em Guapimirim, tem dado êxito na prisão de foragidos da Justiça, na redução dos índices de criminalidade e na captura em flagrante de bandidos, quando estão praticando algum delito no município. Um exemplo disso foi a prisão de três ladrões, que se preparavam para assaltar uma loja em novembro passado, conforme noticiado pelo DIA.

Em Guapimirim, o combate à violência e ao crime tem se intensificado graças à parceria estratégica entre os órgãos públicos de segurança, no caso: a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio do 34º BPM; a Polícia Civil, por meio da 67ª DP; e a Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

Alguns anos atrás, seria possível imaginar que Guapimirim pudesse ter câmeras de monitoramento por parte da prefeitura. Atualmente, o município se tornou uma espécie de Big Brother. Agentes da Guarda Civil Municipal acompanham a movimentação de várias ruas em várias regiões e conseguem até prevenir eventuais crimes. Ao perceberem a entrada de algum veículo suspeito, a Polícia Militar é acionada.

Em novembro de 2022, foi lançado em Guapimirim o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), parceria entre o governo fluminense e o Executivo guapimiriense.