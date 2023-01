É importante rever despesas desnecessárias e fazer planejamento para pagar as dívidas - katemangostar - Freepik - Creative Commons

É importante rever despesas desnecessárias e fazer planejamento para pagar as dívidaskatemangostar - Freepik - Creative Commons

Publicado 20/01/2023 11:01 | Atualizado 20/01/2023 11:16

Guapimirim – O Centro de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Procon-RJ) – órgão vinculado ao governo fluminense – fará o primeiro mutirão de renegociação de dívidas exclusivamente para consumidores pessoas jurídicas. A ação começará na próxima segunda-feira (23/1) e vai até o dia 27 deste mês e reunirá bancos, instituições financeiras, concessionárias de serviços públicos.

Podem aderir ao mutirão pessoas jurídicas, tais como microempreendedor individual (MEI), empresa de pequeno porte (EPP) e microempresas de Guapimirim e de outras cidades fluminenses.

A pessoa que for ao Procon-RJ terá de apresentar algum documento, comprovando que pode negociar em nome da empresa. Para cada dia de mutirão, as senhas serão distribuídas das 10h às 14h.

Haverá dias específicos para determinados tipos de negociação.

* De 23/1 a 27/1 – bancos e instituições financeiras.

* De 23/1 a 25/1 – concessionárias de energia elétrica, de gás e de água e saneamento básico.

* De 26/1 a 27/1 – concessionárias de telecomunicação.

Entre os bancos e instituições financeiras confirmadas vale destacar o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal (CEF), Itaú, Santander e Sicoob.

As concessionárias de energia elétrica Enel e Light também estarão presentes, além da Naturgy, de gás.

Empresas de água e de saneamento básico também terão representantes para negociar débitos. São elas: Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), Águas do Rio, Iguá, Zona Oeste Mais, Águas de Niterói, Águas de Nova Friburgo, Águas de Juturnaíba, Águas do Imperador e Águas do Paraíba.

Durante o mutirão será possível negociar dívidas com a Claro, Oi, Tim e Vivo. Todas são empresas de telecomunicações.