Fachada da Secretaria Municipal de Educação de GuapimirimSecom PMG - Divulgação

Publicado 23/01/2023 10:46

Guapimirim – O ano letivo de 2023 na rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já tem data prevista para iniciar: será daqui a duas semanas, mais precisamente no próximo dia 6 de fevereiro, numa segunda-feira.

A informação foi confirmada pelo DIA junto à Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim.

No atual momento ocorre a pré-matrícula , via internet, para os alunos que queiram ingressar nas creches e escolas geridas pela prefeitura. Após preencher a ficha pelo portal disponibilizado, será necessário comparecer à unidade de ensino indicada no prazo de até sete dias corridos para oficializar a matrícula.

Além da entrega da ficha, é preciso apresentar os seguintes documentos:

* Ficha de inscrição preenchida no site da pré-matrícula.

* Três fotos 3x4 do aluno.

* Cópia da certidão de nascimento do aluno.

* Cópia da carteira de identidade do aluno.

* Cópia do CPF do aluno.

* Cópia do Cartão do SUS do aluno.

* Cópia do exame que mostre o tipo sanguíneo do aluno.

* Cópia do comprovante de residência.

* Cópia do cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, se tiver o benefício.