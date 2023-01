Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: Izaias França - O DIA

Publicado 24/01/2023 04:59

Guapimirim – Um homem de 47 anos, identificado pelas iniciais R. M. F. foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (20/1). Ele é acusado de assediar sexualmente a enteada, de 16 anos, e de ameaçá-la de estupro. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

Em agosto do ano passado, a mãe da adolescente, uma senhora de 43 anos, se deparou com a filha aos prantos no quarto. Foi quando a menor confidenciou que o padrasto a tinha ameaçado de estupro, além de proferir palavras de baixo calão para que a jovem praticasse sexo com ele.

Durante a conversa, a vítima contou que sofria abuso sexual por parte do padrasto desde que tinha 11 anos, que ele costumava passar a mão em suas partes íntimas e também a espionava no banho.

Depois de ter sido confrontado pela esposa, R. M. F. xingou mãe e filha, segundo as investigações.

A prisão do réu só aconteceu cinco meses após a adolescente contar para a mãe o drama que sofria, porque ele estava foragido. O Setor de Inteligência da 67ª DP (Guapimirim) conseguiu localizá-lo e cumprir o referido mandado judicial.

O acusado não ofereceu resistência durante a captura. Ele responde pelos delitos de assédio sexual, estupro de vulnerável e injúria.

O nome da vítima não será divulgado, tendo em vista que é menor de idade e em cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).