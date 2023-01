O Vale Educação é um tipo de cartão de gratuidade de passagem disponibilizado aos alunos da rede estadual de educação do RJ - RioCard - Divulgação

O Vale Educação é um tipo de cartão de gratuidade de passagem disponibilizado aos alunos da rede estadual de educação do RJRioCard - Divulgação

Publicado 24/01/2023 05:11

Guapimirim – Idosos e estudantes de escolas públicas de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderão solicitar o RioCard gratuito. Haverá atendimento das 7h às 16h na próxima quarta-feira (25/1) por parte do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc) no próprio município.

Com isso, os solicitantes residentes em Guapimirim não precisarão se deslocar até Magé, Duque de Caxias ou o Rio, por exemplo, para requerer o cartão de gratuidade de ônibus.

Esse será o primeiro atendimento de 2023 em Guapimirim para pedido gratuito do referido benefício.

Para os alunos da rede municipal de ensino de Guapimirim que dependem de ônibus convencional para estudar, essa é uma boa oportunidade, tendo em vista que será o último atendimento antes do início das aulas previsto para o próximo dia 6 de fevereiro.

Para os alunos será emitido o RioCard Estudante e para as pessoas da terceira idade, o RioCard Sênior.

O atendimento ocorrerá no lugar de sempre, no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude, na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro de Guapimirim, ao lado da Praça da Emancipação.