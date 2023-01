Câmera de vigilância registra o momento em que o acusado invade um imóvel para cometer furtos - Divulgação

Câmera de vigilância registra o momento em que o acusado invade um imóvel para cometer furtosDivulgação

Publicado 24/01/2023 07:35

Guapimirim – Um homem de 20 anos, identificado como Luan da Paixão de Paulo Teixeira, foi preso em Guapimirim, nessa segunda-feira (23/1), pelos delitos de furto e extorsão. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), em parceria com policiais militares que atuam pelo Programa Estadual de Integração da Segurança (Proeis), no cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

O Setor de Inteligência da 67ª DP (Guapimirim) monitorou que o criminoso estaria na Praça da Emancipação, no Centro de Guapimirim, na manhã dessa segunda-feira (23), e planejou uma ação conjunta com a Polícia Militar para prendê-lo.

A identificação do réu foi possível graças às câmeras de vigilância nos imóveis invadidos e/ou em estabelecimentos próximos.

Luan Teixeira é investigado por furtos a estabelecimento comercial, à residência, de telefone celular e também por extorsão. Os delitos ocorreram entre agosto de 2022 e janeiro de 2023.

Chama atenção que num mesmo estabelecimento comercial, num intervalo de 15 dias, Luan Teixeira teria furtado 25 botijões de gás em cinco ocasiões diferentes, segundo as investigações.

Em outra ocasião, o réu teria pulado o muro de uma casa para furtar um telefone celular, aproveitando-se da distração dos moradores.

No inquérito criminal contra Luan Teixeira pesa também a acusação de que ele teria furtado a bolsa de uma ciclista, fazendo com que a vítima caísse no chão e se machucasse.

Luan Teixeira tem anotações por porte de droga para consumo, furto de smartphone e extorsão.

O Proeis é um programa de reforço na segurança pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Militar. Em Guapimirim, foi implementado, em novembro passado, em parceria com a prefeitura, que custeia uma viatura caracterizada e paga os salários dos agentes que atuam no referido programa em dias de folga na corporação.