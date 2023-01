Policiais mostram o material apreendido com a prisão do criminoso - 34º BPM - Redes Sociais / Divulgação

Publicado 25/01/2023 21:31

Guapimirim – Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso com 600 invólucros de cocaína no bairro Vila Olímpia, no segundo distrito de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A prisão foi feita por policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) nessa terça-feira (24/1).

Os agentes foram informados que estaria acontecendo uma venda de entorpecentes na região. Após buscas, prendeu em flagrante o traficante, que foi conduzido a 67ª DP (Guapimirim) e posteriormente para a 60ª DP (Campos Elíseos), no município de Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Após essas etapas, ele será direcionado ao sistema prisional.

O meliante tem passagem pela polícia por crime de desobediência a ordem legal de funcionário público, conforme previsto no artigo 330 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).

Nas redes sociais, o 34º BPM pede que a população continue denunciado eventuais delitos como forma de coibir e combater a criminalidade, acionando o Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1173, cuja ligação é anônima, além do tradicional telefone da Polícia Militar 190 e do telefone do próprio batalhão (21) 2633-2220.