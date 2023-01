Estação de trem de Guapimirim - Divulgação

Estação de trem de GuapimirimDivulgação

Publicado 27/01/2023 09:45

Guapimirim – Já é sabido que a passagem nos trens da SuperVia vai subir de R$ 7 para R$ 7,40 a partir do próximo dia 2 de fevereiro. Apesar do aumento, muitos passageiros fluminenses continuarão pagando a tarifa social de R$ 5. Para isso, o cartão RioCard precisa estar habilitado na função Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

Se o usuário detentor do cartão de passagem não tiver a referida função habilitada, será cobrado o valor normal da tarifa. Para quem já estiver habilitado, não precisa fazer nada. Contudo, vale a pena verificar se o cadastro está atualizado.

Um método simples de checar o cadastro, que tem prazo de validade, é preencher uma declaração de renda ante a Secretaria de Estado de Transporte do Rio de Janeiro, informando os dados do cartão de passagem. Se o passageiro não lembrar do login e senha do acesso à plataforma RioCard Mais, existe uma opção específica para isso, devendo informar o primeiro nome, o CPF e o número do cartão. Se o usuário não tiver cadastro ante o site da RioCard Mais, deverá fazê-lo.

Outra forma de verificar se a função BUI está habilitada é pelo WhatsApp da RioCard Mais, pelo número (21) 2127-4000.

Ter a função Bilhete Único Intermunicipal habilitada é importante para poder utilizar a tarifa social em viagens municipais, intermunicipais e de conexão entre diferentes meios de transportes como ônibus, trem, metrô, barca e vans nos municípios onde o sistema vigora, como em Guapimirim e nas demais cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Apesar do reajuste no valor da passagem, um acordo entre a SuperVia e o Governo do Estado do Rio de Janeiro vai permitir que os passageiros continuem pagando R$ 5 em viagens de trem. A diferença de R$ 2,40 será coberta pelo governo fluminense.

O benefício da tarifa social no Bilhete Único RJ é destinado a usuários que tenham rendimentos até R$ 7.507,49 com idades entre 5 e 64 anos, independentemente de estar trabalhando carteira assinada ou não, como também de ter o cartão RioCard Expresso ou RioCard Vale-transporte.

Pessoas a partir dos 65 anos não foram incluídas, porque já recebem um RioCard Sênior, com passagens gratuitas e destinadas a idosos.

Em Guapimirim, onde o BUI é aceito, o problema começa pela má prestação de serviços e a precariedade do trem que circula no município.

Para fazer a declaração de rendimento rápida perante a Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro, clique aqui