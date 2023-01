A vacinação salva vidas e ajuda a evitar quadros graves de covid-19 - Freepik - Creative Commons

Publicado 27/01/2023 08:22

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e dos demais municípios brasileiros já podem preparar o braço para receber a nova vacina bivalente contra o coronavírus (Sars-CoV-2). A previsão é que a campanha de 2023 com esse novo imunizante comece a partir do próximo dia 27 de fevereiro, de acordo com o Ministério da Saúde nessa quinta-feira (26/1).

Quem poderá se vacinar?

A campanha será dividida em etapas:

* Fase 1: pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

* Fase 2: pessoas entre 60 e 69 anos.

* Fase 3: gestantes e puérperas.

* Fase 4: profissionais de saúde.

O que é a vacina bivalente

A vacina bivalente é de segunda geração, sendo formada pela cepa que desencadeou a pandemia em 2020, descoberta na China, e a da Ômicron – que surgiu a partir da evolução do vírus original – e suas subvariantes.

Essa nova linha de imunizante a ser utilizada no Brasil foi desenvolvida pela Pfizer, responsável pela Comirnaty, vacina monovalente aplicada no país desde meados de 2021.

Mais informações

Por enquanto não há informações de que esse imunizante bivalente seja estendido a outras faixas etárias e/ou demais populações-alvo.

No Brasil, a imunização contra covid-19 teve início em janeiro de 2021. Quatro vacinas monovalentes passaram a ser usadas: Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Comirnaty.

Na campanha de 2021, por exemplo, os profissionais de saúde foram os primeiros a receberem as doses de vacinas devido à exposição a pacientes doentes. Em 2023, os idosos, pessoas com comorbidades e comunidades que vivem mais isoladas e/ou em situação de vulnerabilidade social estão sendo priorizadas.