O Dedo de Deus é o símbolo do montanhismo no Brasil e está em território guapimiriense - Bruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 26/01/2023 19:33

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pediu ajuda à população nas redes sociais, na última terça-feira (24/1), para que participe do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mais de 500 domicílios deixaram de responder à pesquisa, e isso pode acarretar graves prejuízos ao município.

Inúmeros moradores se negaram a atender os recenseadores, que vão de casa em casa desde agosto do ano passado entrevistar as pessoas para conhecerem seus aspectos sociais e econômicos. Por conta disso, Guapimirim deixará de receber, em 2023, R$ 9 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que leva em conta o número de habitantes para a implementação de políticas públicas de saúde, educação, assistência social, segurança pública, entre outros temas.

O IBGE entendeu que a população em Guapimirim encolheu. Para o ano de 2021, a estimativa era de 62.225 habitantes, mas esses dados serão revistos para baixo.

No mês passado, nos últimos dias do governo Bolsonaro, o órgão federal enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma prévia do Censo 2022, com base na contagem feita até o último dia 25 de dezembro. Em meios às contestações de vários gestores públicos, o IBGE divulgou um novo comunicado, justificando o seu posicionamento e a nova metodologia de cálculos adotada para a coleta de dados.

Para muitas pessoas, o trabalho do IBGE pode parecer algo irrelevante, mas elas precisam entender a dimensão do recenseamento, que costuma ser feito a cada 10 anos. É graças a essa pesquisa, que o poder público pode planejar o orçamento anual e os investimentos em saúde, educação, habitação, assistência social etc.

A pesquisa domiciliar deveria ter acontecido em 2020, mas, devido à pandemia de coronavírus no Brasil, foi preciso adiá-la. Deixar de responder ao censo é o mesmo que dizer aquela pessoa ou família não existe, por estar fora das estatísticas oficiais.

Quem ainda não respondeu à pesquisa poderá fazê-lo presencialmente, já que os agentes ainda estão nas ruas, como também pelo telefone 137, cuja ligação é gratuita, ou também comparecer à sede da Prefeitura de Guapimirim e procurar um recenseador.

Os recenseadores estão devidamente uniformizados com um colete azul, sendo possível checar se estão realmente trabalhando para o IBGE.

Pelo telefone 137, o serviço do IBGE está disponível todos os dias da semana, das 8h às 21h30.

Na sede do Executivo guapimiriense, o atendimento ocorre das 8h às 17h, na Avenida Dedo de Deus nº 1.161, bairro Cantagalo.