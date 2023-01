PMs mostram os entorpecentes apreendidos em Guapimirim - 34º BPM - Redes Sociais - Reprodução

PMs mostram os entorpecentes apreendidos em Guapimirim34º BPM - Redes Sociais - Reprodução

Publicado 30/01/2023 10:19

Guapimirim – Um homem de 40 anos, identificado como Leonardo Mata, foi preso no Centro de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último sábado (28/1), com 72 pinos de cocaína. A captura foi feita por policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

Os agentes foram informados de que alguém estaria vendendo entorpecentes na região e foram averiguar. O material estava escondido embaixo do sofá na residência do traficante.

A droga foi apreendida e levada para a 67ª DP (Guapimirim) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhada a 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O criminoso possui anotações criminais por tráfico de drogas, roubo majorado, furto qualificado, receptação, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.