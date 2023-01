O Parque Estadual dos Três Picos (PETP) é uma importante unidade de conservação ambiental e parte de seu território está em Guapimirim - Guilherme Luz / PETP

O Parque Estadual dos Três Picos (PETP) é uma importante unidade de conservação ambiental e parte de seu território está em GuapimirimGuilherme Luz / PETP

Publicado 30/01/2023 16:32

Guapimirim – Especialistas em proteção ambiental de Guapimirim e de outras cidades fluminenses já podem anotar na agenda: entre os próximos dias 8 e 10 de março acontecerá o 1º Encontro Científico de Unidades de Conservação Municipais do Estado do Rio de Janeiro. O evento está sendo organizado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, por meio do Programa de Apoio às Unidades de Conservação Municipais (ProUC), com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

O evento terá apresentação e submissão de trabalhos técnicos, acadêmicos e de saberes populares, envolvendo estudos e pesquisas feitas em unidades de conservação municipais, estaduais, federais ou reserva particular do patrimônio natural (RPPN), contanto que estejam situadas em território fluminense.

Os artigos enviados para submissão e aprovados poderão ser publicados na Revista Ineana, do Inea, segundo os organizadores. As inscrições para o envio de materiais acadêmicos e técnicos estão abertas e vão até o próximo dia 20 de fevereiro.

Os trabalhos poderão ser apresentados oralmente, na forma de pôster ou de artigo técnico-científico. Mesmo que os materiais tenham mais de um autor, é necessário que ao menos um dos responsáveis esteja presente no referido encontro, de preferência o primeiro autor.

No primeiro dia do encontro, em 8 de março, haverá apresentação de pôsteres e acontecerá presencialmente na Uerj entre as 10h e 18h. Já nos segundo e terceiro dias, 9 de março e 10 de março, respectivamente, as sustentações orais ocorrerão de forma virtual. Para cada uma dessas atividades, é preciso inscrever-se, pois é possível submeter mais de um tipo de trabalho.

Os trabalhos técnicos-científicos escritos poderão ser publicados na Revista Ineana, que tem publicação semestral, mas que pode ter uma nova edição em ocasiões especiais.

Os encontros acontecerão no mês que se comemora o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março.

Para se cadastrar será necessário preencher um formulário no Google Docs, utilizando como “login” um e-mail do Gmail.