Policiais mostram o material apreendido com o criminoso - 34º BPM - Redes Sociais - Divulgação

Publicado 02/02/2023 13:23

Guapimirim – Um homem, cuja identidade não revelada, foi preso por tráfico de drogas no bairro Fazenda Constância, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (31/1). A captura foi feita por policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

O acusado estava armado, e com ele foram apreendidos uma pistola calibre 7.65 com um carregador e seis munições, 60 invólucros de cocaína e um telefone celular.

Antes de ser direcionado ao sistema prisional, o criminoso foi conduzido inicialmente a 67ª DP (Guapimirim) para que fosse feito o registro de ocorrência e posteriormente encaminhado a 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes da Polícia Civil fluminense.